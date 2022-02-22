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Общество22 февраля 2022 14:08

В Коми могут сменить подрядчика, строящего инфекционную больницу

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Минстрой Коми может отказаться от услуг действующего подрядчика на строительстве инфекционной больницы. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Кузьмичев.

По его словам, Минстрой направил подрядчику пакет замечаний. Он готовит документацию на перерасчет цены контракта. Окончательное решение будет принято в понедельник, 28 февраля. Если к тому времени подрядчик не предоставит документы, с ним расторгнут контракт. Как передает «Комиинформ», подрядчик допустил ошибки были в объемах, расчете стоимости и применяемых расценок.

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