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По состоянию на вторник, 22 февраля, в Коми 193 подростка сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Для вакцинации подростков используют вакцину «Спутник М». Первый компонент ввели 193 юношам и девушкам. Самые высокие темпы вакцинации отмечаются в Усинске, Сосногорском, Ижемском и Княжпогостском районах. При этом в Сыктывкаре делать прививки подросткам еще не начали. Это связано с тем, что нет холодильного оборудования для хранения препарата. Ожидается, что оно поступит в ближайшее время.

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