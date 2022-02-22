В Коми вновь открывают дополнительные места для ковид-пациентов

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В Коми растет заболеваемость коронавирусом в районах. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

По его словам, в крупных городах - Сыктывкаре и Ухте - все меньше фиксируют новые факты заражения ковидом, а вот в районах ситуация иная. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки для заболевших.

Так, число мест для госпитализации увеличили в Княжпогостской, Сысольской и Печорской ЦРБ. Всего в регионе открыты 2 445 коек, заняты 1 953.

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