Жителя Инты наказали за купленные права

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В Интинском городском суде вынесли приговор 36-летнему местному жителю за поддельные водительские права. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, подсудимый приобрел документ у своего знакомого в конце 2019 года, а потом долгое время хранил у себя. Попался интинец, когда предъявил удостоверение сотрудникам ГИБДД.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

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