Жителя Ухты лишили свободы за смертельное ДТП

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Прокуратура Коми сообщила, что в Прилузском районе вынесли приговор 52-летнему жителю Ухты за смертельное ДТП. Суд принял решение за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, приговорить подсудимого к одному году и шести месяцам в колонии-поселении.

По информации надзорного органа, авария произошла в июле 2021 года, когда фигурант уголовного дела на автомобиле Volkswagen Multivan ехал из Сыктывкара в Киров и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу.

В результате решения автомобиль подсудимого столкнулся со встречной машиной Honda Prelude, из-за чего погиб пассажир.

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