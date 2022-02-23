Двух главных врачей в Воркуте за нарушение безопасности в больницах

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Прокуратура Коми сообщила, что в Воркуте наказание получили два главных врача местных больниц за нарушение требований безопасности. Речь идет, отметили в ведомстве, о психоневрологической больнице и больнице скорой помощи.

Установлено, что в лечебных учреждениях нет пропускного режиме, не проводятся плановые проверки антитеррористической защищенности. Кроме того, объекты не оборудованы достаточным количеством камер наблюдения, отсутствует обучение работников способам защиты.

В результате суд принял решение наказать руководителей медучреждений штрафом.

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