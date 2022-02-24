В Коми из пожара в жилом доме спасли семь человек

Фото: архив КП

В МЧС по Коми сообщили, что в минувшие выходные в Печоре произошел серьезный пожар в жилом кирпичном доме. По информации ведомства, огонь начался 22 февраля в 13:27.

Уточняется, что возгорание зарегистрировано на Печорском проспекте, 110. На место происшествия пожарные приехали в течение четырех минут. Из дома эвакуировали семь человек, еще десять спаслись самостоятельно.

По данным ведомства, пострадавших нет. В качестве предварительной причины произошедшего назвали курение.

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