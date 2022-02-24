В Коми из пожара в жилом доме спасли семь человек

Фото: архив КП
В МЧС по Коми сообщили, что в минувшие выходные в Печоре произошел серьезный пожар в жилом кирпичном доме. По информации ведомства, огонь начался 22 февраля в 13:27.
Уточняется, что возгорание зарегистрировано на Печорском проспекте, 110. На место происшествия пожарные приехали в течение четырех минут. Из дома эвакуировали семь человек, еще десять спаслись самостоятельно.
По данным ведомства, пострадавших нет. В качестве предварительной причины произошедшего назвали курение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми мужчина до смерти забил 54-летнего знакомого (подробнее)