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Общество24 февраля 2022 6:47

В Коми нашли 1200 тонн опасной пшеницы

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Коми поставили недостоверно задекларированную партию пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, бизнесмен поставил сыктывкарскому предприятию 1200 тонн пшеницы, предназначенной для кормовых целей. Испытания образцов провели с нарушениями. Кроме того, лаборатория, которая этим занималась, зарегистрирована в национальной системе аккредитации, однако сам аттестат не включен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных центров. Партия зерна не прошла в полной мере процедуру оценки. Поэтому Россельхознадзор признал декларацию недействительной, и ее действие прекращено.

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