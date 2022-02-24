В Коми расследовали смерть 29-летнего рабочего, погибшего при обрушении здания

Фото: пресс-службе Следственного комитета

В Ухте завершили расследование уголовного дела по факту смерти 29-летнего мужчины, погибшего в результате обрушения кровли неэксплуатируемого здания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 18 декабря. На улице Машиностроителей демонтировали неэксплуатируемое здание. Во время проведения работ обрушилась часть кровли. Обвалившимися плитами придавило работника. От полученных травм мужчина скончался. У него не было средств индивидуальной защиты, необходимых для безопасного проведения работ. Кроме того, работника ненадлежащим образом проинструктировали о мерах безопасности. В СК подчеркнули, что это и привело к трагедии.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование завершено. Уголовное дело направили прокурору, после чего оно попадет в суд.

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