В Коми 32-летний мужчина зарезал своего знакомого

Фото: архив "КП"

В Коми произошла очередная кровавая драма. Житель Ухты погиб от рук своего 32-летнего знакомого во время пьяного застолья.

По данным пресс-службы СУ СК России по Коми, все произошло в конце 2021 года. Мужчины, будучи пьяными, начали ругаться из-за бытовых причин. Слово за слово и конфликт перерос в драку, в ходе которой 32-летний ухтинец схватился за нож и вонзил в грудь приятелю.

Из материалов дела следует, что мужчина пытался оказать медицинскую помощь потерпевшему, когда осознал, что натворил, однако спасти ухтинца не удалось: травмы были слишком тяжелыми и он умер на больничной койке.

- На стадии предварительного расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, - прокомментировали ход дела в СК.

На данный момент уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.

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