Жителям Коми объяснили, как будут возвращать деньги за отмененные рейсы на Юг России

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Жителям Коми объяснили, как будут возвращать деньги за отмененные авиарейсы в южные регионы России. Об этом сообщает портал «Туту.ру»

Как сообщалось ранее, на юге России временно закрыли несколько аэропортов, сообщает Росавиация. Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня, 24 февраля, по 2 марта. Под ограничения попадут 12 аэропортов. Так, приостанавливается работа баз воздушных суден в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Все рейсы, прибывающие и отбывающие из аэропорта Волгограда, отменяются.

В настоящее время авиакомпании определяют правила и сроки возвратов-обменов по отмененным рейсам. Вероятнее всего, людям будут возвращать деньги, либо же обменивать на другой рейс. Еще один вариант – возврат ваучером. Сначала авиакомпании решают вопросы с ближайшими вылетами.

Так, «Победа» автоматически оформляет возврат денег. Пассажиры Utair могут оформить полный возврат стоимости билета. S7 планирует возвращать деньги полностью. Что же касается «Аэрофлота», то он предложит пассажирам отмененных рейсов полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты.

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