В одном из городов Коми сокращается количество госпитализированных с COVID-19

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте сокращается количество госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Количество коек в ковидных госпиталях сократили со 169 до 126 единиц. На сегодняшний день в стационаре от коронавируса лечатся 66 человек. Неделей ранее здесь было занято 119 коек. ЗА неделю в Воркуте зафиксировали 411 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в городе болеют этой инфекцией 1592 человека. За неделю шестеро жителей скончались.

С начала пандемии в Воркуте коронавирусом заболел 12 371 человек, выздоровели 10 619, еще 160 скончались. За неделю прививку сделал еще 471 человек. Общее количество вакцинированных составило 35 612 человек, 33 218 из них прошли эту процедуру полностью.

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