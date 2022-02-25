Жители Сыктывкара могут лишиться земли из-за затянувшегося строительства

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Администрация Сыктывкара сообщила накануне, 24 февраля, что жители города могут потерять земельные участки в случае затянувшегося на них строительства. В Комитете по управлению муниципальным имуществом пояснили, в каком случае это можно произойти.

По словам председателя Комитета Ирины Янчук, речь идет о тех случаях, когда человек берет у муниципалитета земельный участок в аренду в расчете на то, что успеет построить на нем дом и оформить землю в собственность. В случае, если это не происходит в установленный срок, объект незавершенного строительства изымается у собственника через публичные торги.

– Во избежание применения процедуры изъятия объекта незавершенного строительства, просим всех арендаторов внимательно ознакомиться с вышеуказанными нормами законодательства Российской Федерации и заблаговременно позаботиться о судьбе объекта, расположенного на арендуемом земельном участке, в том числе обратить внимание на срок действия договора аренды земельного участка, заключенного для завершения строительства, – подчеркнула Ирина Янчук.

Глава комитета пояснила, что муниципалитет обязан изымать такие участки и подчеркнула, что такая судебная практика в настоящий момент в России уже сложилась.

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