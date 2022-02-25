В Коми свернули поиски пропавшей более месяца назад 20-летней Татьяны Рицкой

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» в Коми сообщили, что накануне, 24 февраля, закончились поиски пропавшей 20-летней Татьяны Рицкой. По информации поисковиков, девушку нашли живой. О состоянии здоровья ничего неизвестно.

Девушка, напомним, пропала еще 3 ноября в Сыктывкаре. К ее поискам подключили полицию, волонтеров и неравнодушных. За Татьяну сильно переживали родные, которые однако допускали, что она могла сбежать со своим возлюбленным.

О том, где была все это время пропавшая, а также, как ее нашли, информации нет.

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