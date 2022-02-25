В Сосногорске мошенники начали обманывать пенсионеров по новой схеме

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Администрация Сосногорска обратилась с предупреждением к местным жителям о том, что городе активизировались мошенники. В мэрии отметили, что теперь злоумышленники используют новую схему работы.

– .Они ходят по квартирам и предлагают проверить вентиляционные каналы на исправность за определённую плату. При этом злоумышленники представляются сотрудниками "городской" администрации или говорят, что действуют по соглашению с ней, – сообщили в муниципалитете.

Отмечается, что в первую очередь мошенники работают с пенсионерами, называя непомерно высокую плачу за свою работу – 8-10 тысяч рублей. В администрации отметили, что все работы по проверке вентиляционных систем проводятся силами управляющих компаний бесплатно.

–Специалисты Управления ЖКХ проводят подобные осмотры только в домах без управления. Эти работы тоже бесплатные. Будьте бдительны! Не пускайте в дом посторонних! Предупредите об этом своих родных и близких, в особенности – пожилых людей. Если вы стали жертвой преступников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции, – предупредили в мэрии.

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