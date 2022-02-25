Мошенники чуть не украли женщины из Коми 50 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники едва не украли у жительницы Воркуты 1980 года рождения 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинка разместила на нескольких сайтах объявления о продаже квартиры. Через некоторое время горожанке позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что готов купить квартиру, но сейчас находится в другом городе. «Покупатель» добавил, что ранее его обманули при заключении сделки с недвижимостью, и предложил перевести задаток за жилье.

Женщина пошла к ближайшему банкомату и стала выполнять инструкции собеседника. Когда незнакомец попросил ввести номер телефона, воркутинка поняла, что таким образом даст доступ к своему личному кабинету. Она сняла с карты все деньги и пошла в банк. По дороге она получила сообщение о поступлении на карту 50 тысяч рублей. Однако банковские работники сказали, что никаких денег не поступало. Тогда жительница Коми обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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