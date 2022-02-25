В Коми могут измениться даты проведения ОГЭ

Фото: минобраз Коми.

В Коми и по всей России могут измениться даты проведения Основного государственного экзамена. Соответствующее решение подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор.

Речь идет об экзамене по трем предметам - русскому языку, математике и обществознанию. К срокам их проведения предлагают добавить дополнительные даты. Уточняется, что их хотят проводить в два дня. Авторы инициативы считают, что такое решение позволить провести самые массовые экзамены, соблюдая требования Роспотребнадзора.

В Минобрнауки Коми отметили, что пока изменения официально не приняты. В ведомстве не исключают, что итоговые даты могут быть иными.

Новый график основного периода ОГЭ:

19 и 20 мая - иностранные языки;

23 и 24 мая - математика;

27 и 28 мая - обществознание;

1 июня - история, физика, биология и химия;

7 и 8 июня - русский язык;

15 июня - биология, информатика, география и химия;

22 июня - литература, физика, информатика, география.

С 4 по 9 июля в проекте расписания предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам.

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