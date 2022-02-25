На пожаре в Коми спасли мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 24 февраля, в Сысольском районе горел деревянный дом, пожарные спасли одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14.19 в поселке Первомайский. На улице Октябрьской загорелся деревянный дом №5. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они спали мужчину 1954 года рождения. В 15:08 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горела квартира: спасли троих жильцов