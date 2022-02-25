В Коми мужчина притворялся риелтором и украл почти 800 тысяч рублей

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В Сыктывдинском районе 39-летнего местного жителя признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина выдавал себя за риэлтора. Злоумышленник обманным путем завладел деньгами двух человек – потенциальных покупателей земли в Выльгорте. При этом житель Коми понимал, что участки не продаются. Под предлогом оформления документов от первого клиента он получил 716 800 рублей, а от второго – 72 500 рублей. Эти деньги мужчина потратил, в частности, на погашение своих долгов.

Ранее злоумышленника не раз судили за мошенничество. Так, аналогичные преступления он совершил в Сыктывкаре. За это в сентябре 2021 года и январе 2022 года мужчина был осужден. С учетом прежних судимостей его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание мошенник будет в исправительной колонии общего режима.

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