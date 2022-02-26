В Коми нашли убийцу 32-летнего мужчины, тело которого обнаружили восемь лет назад

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа 32-летнего мужчины. Напомним, его тело было найдено в мае 2014 года между населенными поселком Парма и селом Колва.

Долгие восемь лет следователи пытались раскрыть загадочное убийство молодого мужчины, на теле которого были обнаружены следы насилия, а на голове открытая черепно-мозговая травма. Однако правоохранителям все же удалось выяснить обстоятельства гибели жителя Коми.

В ходе следствия было установлено, что потерпевший пробрался в дачный домик, в котором проживал на тот период 61-летний мужчина, где и был им застигнут при попытке похитить его имущество. В отместку пенсионер решил проучить его, для чего сначала избил, а затем, вооружившись топором, нанёс не менее 6 ударов по голове и туловищу потерпевшего. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый погрузил его тело в багажник своего автомобиля, далее вывез его на обочину дороги, где в дальнейшем он и был обнаружен рабочими при производстве работ по осмотру водопропускных труб.

- В ходе следствия проведены дактилоскопические, трасологическая, генотипоскопические, одорологическая (запаховых следов) судебные экспертизы, которыми установлено наличие следов обвиняемого на одежде потерпевшего и мешке, в котором он был вывезен с места преступления. Кроме того, вина обвиняемого подтверждается свидетельскими показаниями. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали произошедшее в СК Коми.

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