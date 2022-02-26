В Сыктывкаре за сутки резко выросло число инфицированных COVID-19

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В Сыктывкаре резко выросло число зараженных ковидом. Если сутками ранее суточный прирост составлял более 700 случаев, то сегодня - почти 1 000.

По последним данным Роспотребнадзора, в столице Коми насчитывается 971 новый факт заболевания коронавирусом. Сыктывкар все еще остается самым зараженным городом республики.

Отмечается, что число муниципалитетов с неблагоприятной эпидобстановкой сократилось до трех. В тройке лидеров остались Усть-Вымский район с 106 новыми зараженными и Корткеросский район, где подтверждено еще 70 фактов инфицирования.

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