В сыктывкарской школе №18 не обнаружены взрывчатые устройства

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В Сыктывкаре специалисты не обнаружили опасные устройства, которые могли бы угрожать жизнями детей и педагогов 18-ой школы. Об этом сообщили в МВД по Коми.

- Опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью, обнаружено не было, - заявили в ведомстве.

Напомним, в первом часу дня полицейские получили сообщение о том, что школа заминирована. Детей и сотрудников учебного учреждения немедленно эвакуировали из здания, а на место выехали кинологи и следственная группа.

По факту ложного сообщения начато разбирательство.

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