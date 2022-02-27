Наибольший суточный прирост зараженных коронавирусом дали четыре муниципалитета Коми

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Число районов и городов Коми, где зафиксирован наибольший суточный прирост инфицированных, увеличилось до четырех. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

По данным ведомства, больше всего инфицированных обнаружено в Сыктывкаре – 757 случаев, Ухте – 164, Усть-Вымском районе – 112, Корткеросском районе – 74. Добавим, что днем ранее Ухта выбывала из рейтинга.

Всего в Коми за все время пандемии официально было подтверждено более 154 тысяч случаев заболевания, в большинстве которых пациенту удалось побороть вирус.

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