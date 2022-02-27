«Близко-близко они»: ясновидящая рассказала, где может быть пропавшая молодая пара из Воркуты

Фото из личных архивов пропавших

В Коми уже неделю продолжаются поиски пропавшей пары из Воркуты: 36-летняя мать троих детей Евгения Кузнецова и ее молодой человек 24-летний Вячеслав Агарков исчезли 19 февраля после посещения байк-клуба.

Молодые люди перестали выходить на связь с близкими, а их телефоны были найдены на улице. После нескольких дней безрезультатных поисков к делу подключились полиция и следственный комитет, а также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Пока правоохранительные органы и волонтеры отрабатывать основные версии исчезновения, люди с паранормальными способностями также пытаются помочь. По словам ясновидящей Надежды, пара совсем близко от места пропажи.

- Ищите там, где ближайший маленький мост, водоём, речка небольшая, близко-близко они, тёмная машина, похоже на зеленую, - делится своими видениями гадалка.

Однако ее версия случившегося вызвало много сомнений и горожане посоветовали женщине не вводить в заблуждение родственников пропавших.

Приметы

Высоцкая Евгения Игоревна на вид 32-35 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, лицо европеоидное, глаза серые, нос прямой, волосы темно-русые длиной ниже плеч.

Была одета: пуховик черного цвета с капюшоном, брюки джинсовые синего цвета, высокие кожаные сапоги черного цвета на платформе, шапку вязаную черного цвета.

Особые приметы: на запястье правой руки шрам от пореза, под нижней губой слева небольшой шрам от пореза 1-2 см, на запястье левой руки татуировка в виде иероглифа.

При себе имела сумку матерчатую черного цвета, личный паспорт.

Агарков Вячеслав Викторович на вид 35-37 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, плотного телосложения, лицо европеоидное, глаза серые, нос прямой, волосы светло-русые стрижка короткая.

Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, рубашка бело-синего цвета в мелкую клетку, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки зеленовато-коричневого цвета, шапку вязаную черного цвета с надписью «Н 8 Core».

Особые приметы: на животе послеоперационный шрам длиной около 10-15 см, татуировка на шее слева - 14, справа - 88, грудь, предплечья рук покрыты татуировками различного содержания.

При себе имел личный паспорт, сумку мужскую черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о пропавших, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по городу Воркуте: 8(82151) 2-98-02 или 102, 112.

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