В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и сильной метели

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В Коми продолжает ухудшаться погода. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональные метеорологи.

По данным синоптиков, в трех районах Коми - в Усинском, Интинском и Печорском - ожидается шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 22 м/с. Еще в одном регионе Коми - Воркутинском районе - порывы ветра будут 27 м/с.

Опасная ситуация будет складываться и на дорогах республики. Видимость, по словам метеорологов, ухудшится до 1 000 метров.

Уточняется, что погода начнет портиться к вечеру 27 февраля.

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