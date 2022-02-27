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Происшествия27 февраля 2022 15:38

Два человека пострадали в столкновении легковушек на трассе в Коми

Источник:kp.ru
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Коми произошла очередная серьезная авария с пострадавшими. Как сообщают очевидцы, ДТП случилось в Княжпоготском районе на повороте к Синдору. Факт инцидента подтвердила республиканская Госавтоинспекция.

Известно, что на трассе столкнулись две отечественные легковушки - Lada Largus и ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадали два человека, характер травм не уточняется.

На данный момент правоохранители выясняют подробности аварии.

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