Два человека пострадали в столкновении легковушек на трассе в Коми

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В Коми произошла очередная серьезная авария с пострадавшими. Как сообщают очевидцы, ДТП случилось в Княжпоготском районе на повороте к Синдору. Факт инцидента подтвердила республиканская Госавтоинспекция.

Известно, что на трассе столкнулись две отечественные легковушки - Lada Largus и ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадали два человека, характер травм не уточняется.

На данный момент правоохранители выясняют подробности аварии.

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