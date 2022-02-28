МВД Коми проверяет сообщение о предлагающим детям прокатиться мужчине

Фото: архив КП

Полицейские Коми проводят проверку по факту сообщения в социальных сетях о том, что в Сыктывкаре неизвестный мужчина предложил детям подвезти их. Об этом «КП Коми» сообщили в ведомстве.

О произошедшем в социальных сетях сообщила местная жительница. По ее словам, в районе Лесозавода и местечка Кируль появился «или шутник, или маньяк», который предложил ее сыну после школы подвезти его до дома.

– Возле остановки Кируль, чуть дальше установленного светофора (в сторону Лесозавода), стояла машина на аварийке, дети шли с другой стороны. Увидев мальчишек, мужчина открыл дверь и предложил им сесть в машину, и подвезти куда надо, – рассказала женщина.

По ее словам, дети ему отказали, убежав. После, когда женщина пошла проверять, мужчины на месте уже не было. Она попросила соблюдать бдительность и предупредить детей.

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