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Происшествия28 февраля 2022 6:38

Мошенники украли у женщины из Коми 200 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Воркуты 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Собеседники рассказали, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Они посоветовали взять зеркальный займ и перевести деньги на «безопасный счет». Воркутинка взяла в кредит 700 тысяч рублей, но перевести смогла только 200 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что мошенники звонили с московских номеров.

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