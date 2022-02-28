Мошенники украли у женщины из Коми 200 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Воркуты 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Собеседники рассказали, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Они посоветовали взять зеркальный займ и перевести деньги на «безопасный счет». Воркутинка взяла в кредит 700 тысяч рублей, но перевести смогла только 200 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что мошенники звонили с московских номеров.

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