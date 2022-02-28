Стали известны причины лобового столкновения легковушек в Княжпогостском районе Коми

Фото: ГИБДД по Коми
В Коми в лобовом столкновении двух отечественных легковушек пострадали два человека. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.
Установлено, что ДТП случилось на 191 км трассы Сыктывкар - Ухта. Женщина за рулем «Лады Ларгус» хотела избежать столкновения с впереди идущей машиной и выехала на встречку, однако врезалась в ВАЗ-211440, под управлением 18-летнего парня.
В результате удара сильно пострадали молодые люди, находившиеся в салоне «четырнадцатой». Молодой человек получил перелом бедра, а его ровесник - тупую травму живота. От гибели юношей спас ремень безопасности, говорят инспекторы.
По данному факту начато разбирательство.
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