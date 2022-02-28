Ключевая ставка в России выросла до рекордных 20%

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Ключевая ставка выросла в России до 20%. Об этом сообщает Центральный Банк страны.

Причиной такого решение стало кардинальное изменение внешних условий, говорят в пресс-службе. В Центробанке указали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски». Решение, рассчитывает ЦБ, позволит защитить сбережения граждан от обесценения и поддержит финансовую и ценовую стабильность.

В дальнейшем регулятор намерен руководствоваться оценкой рисков «со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков», а также будет учитывать динамику инфляции. В 16:00 по московскому времени с заявлением по итогам заседания совета директоров выступит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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