На Коми обрушатся опасные природные явления

Фото: архив "КП"

В Коми вновь объявлено штормовое предупреждение. С экстренным обращением к населению выступила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, синоптики обещают сильное ухудшение погодных условий. В районах Коми ожидается сильная метель, шквалистый ветер, а также ухудшение видимости на дорогах. Особенно опасная ситуация складывается в Воркуте, где порывы ветра достигают 27 м/с. Отметим, что все школьники района остались дома из-за объявления актированного дня.

- Непогода затронет Печорский, Усинский, Интинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Сосногорский, Ухтинский, Удорский, Троицко-Печорский. В Воркутинском районе до 18:00 1 марта сохранится усиление ветра западной четверти 15-20 м/с, порывами 23-27 м/с, метель, днём 28 февраля ожидается сильный снег (количество осадков 6 мм и более), временами ухудшение видимости в метели до 100-500 м, - сообщили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Коми предупредили о сильных метелях и резком ветре до 27 м/с (подробности)