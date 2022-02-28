Житель Коми опубликовал в сети откровенные фото девятиклассницы

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Жительница Сыктывкара в суде добилась компенсации морального вреда со стороны мужчины, который распространил откровенные фотографии ее несовершеннолетней на тот момент дочери.

Сысольский районный суд установил, что житель Коми распространил в соцсетях фото девушки, на которых та была обнаженной. Было возбуждено уголовное дело, и суд признал мужчину виновным. В суде сыктывкарка заявила, что из-за случившегося ее дочь испытала очень сильные переживания. Так, девушка не могла нормально спать, часто просыпалась, плакала, принимала успокоительные. Кроме того, школьница не смогла готовиться к экзаменам в девятом классе, и у нее ухудшились отношения с одноклассниками. Подросток также утратила интерес к поступлению в медицинский колледж. Девушка замкнулась, стала реже разговаривать и не может построить отношения с окружающими. Ее мать потребовала взыскать 200 тысяч рублей. Мужчина согласился выплатить компенсацию, однако оспорил ее размер. Ответчик заявил, что в колледж девушка все же поступила. Поэтому ответчик заметил, что компенсация равная стоимости годового обучения могла бы загладить причиненный вред. Как передает БНК, в итоге суд взыскал с него 70 тысяч рублей.

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