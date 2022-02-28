В Коми посадили виновного в гибели двух работников шахты

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В Воркуте вынесли приговор по уголовному делу по факту гибели двух работников шахты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурантом дела стал начальник участка подготовительных работ №2 технической службы структурного подразделения «Шахта Воркутинская» АО «Воркутауголь». Его обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух лиц.

6 марта 2020 года в конвейерном штреке подготовительного забоя от острого отравления метаном погибли два работника. Во время горного удара произошла расстыковка вентиляционного трубопровода. В СК подчеркнули, что его эксплуатировали с недостатками. Накопление метана и вытеснение воздуха привели к трагедии.

Фигурант отвечал за состояние вентиляционных сооружений. Он допустил эксплуатацию трубопровода с недостатками, не приостановил работы и не сделал ничего для того, чтобы устранить нарушения. Суд приговорил начальника участка к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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