В Коми нашли пропавших девочек из Инты

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми нашли пропавших 16-летнюю Карину Барабанову и 13-летнюю Диану Прохорову. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, подростки ушли из дома 26 февраля и не вернулись. Близкие девочек, поняв, что самостоятельные поиски не дают результата, обратились к добровольцам и правоохранителям с просьбой помочь. Позднее волонтеры сообщили, что девочек нашли. Уточняется, что они живы. Где девочки были все это время и при каких обстоятельствах их нашли, не сообщается.

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