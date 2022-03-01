В 2021 году 39 многодетных семей Коми получили выплату на подготовку детей к школе

Фото: архив КП.

В Коми 39 семей с семью и более детьми получили 2021 году выплату на подготовку детей к школе. Выплата предоставляется ежегодно на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, а ее размер составляет 5 тысяч рублей, сообщает минсоцразвития республики.

Новая мера поддержки установлена в Коми с августа 2021 года. Она предназначена для семей, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей.

Как получить выплату? Достаточно подать заявление в Центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания или в любой МФЦ в нашей республике. Нужен паспорт заявителя и паспорта детей, если они старше 14 лет. Документы об обучении детей не требуются.

Обращаться за этой мерой поддержки многодетные семьи смогут вплоть до 1 декабря каждого учебного года, уточняют специалисты ведомства.

Кстати, за 5 месяцев действия этой меры поддержки в 2021 году выплату получили 39 семей на 197 детей. Расходы республиканского бюджета на эти цели составили 985 тысяч рублей.

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