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Происшествия1 марта 2022 6:52

В Коми «десятка» сбила 63-летнюю женщину

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 28 февраля, в Инте ВАЗ-21103 сбил 63-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.20. 49-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21103 по улице Мира со стороны улицы Морозова в сторону Воркутинской. Напротив дома №42 «десятка» сбила пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход.

В результате ДТП пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. В отношении женщины составлен административный материал. Кроме того, на месте ДТП выявили недостатки содержания уличной сети. Речь идет о скользкости и снежных валах. Кроме того, дорога не обработана противогололедным материалом.

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