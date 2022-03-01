В Коми мужчина ударил продавщицу украденной бутылкой

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В Воркуте мужчина 1979 года рождения ударил продавщицу украденной бутылкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Привокзальной пьяный мужчина ударил работницу магазина. Росгвардейцы прибыли на место. Товаровед рассказал, что один из покупателей пронес мимо кассы алкоголь. Продавец потребовала оплатить товар и в ответ получила удар бутылкой по голове. Далее злоумышленник попытался сбежать, но его остановили работники магазина. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в дежурную часть полиции.

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