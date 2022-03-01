Поверившая лжесотруднику банка воркутинка потеряла почти 50 тысяч рублей

Фото: МВД по Коми.

И снова жители Коми попадаются на уловки мошенников. 52-летняя воркутинка поверила лжесотруднику банка и потеряла почти 50 тысяч рублей. Подробности сообщает республиканское МВД.

Горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он напугал женщину, сообщив, что с ее счета неизвестные пытаются незаконно списать деньги. Чтобы остановить операцию, женщина должна назвать персональные данные. Воркутинка предоставила информацию.

В итоге со счета женщины за покупки в интернет-магазине по продаже техники были списаны 49 499 рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, воркутинка обратилась в полицию.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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