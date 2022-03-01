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Общество1 марта 2022 10:29

В Сыктывкаре задержали мужчин, наносивших надписи на фасады

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сыктывкарские полицейские задержали мужчин 1988 и 1989 годов рождения, наносивших надписи на фасады жилых домов и строений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчины наносили надписи на жилые здания и строения. Для этого они использовали баллончик с краской. Нарушителей доставили в полицию. С мужчинами провели профилактическую беседу, и они раскаялись в содеянном. Материал проверки передадут для принятия решения в уполномоченные органы.

В МВД отметили, что за нанесение надписей может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.

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