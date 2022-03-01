За сутки в Сыктывкаре 369 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 1 марта, в Сыктывкаре зафиксировали 369 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в регионе выздоровели 2470 человек. За все время из больниц выписали 134 855 пациентов. За последние сутки в Коми зафиксировали 932 новых случая заболевания коронавирусом. За весь период пандемии заболели 157 068 человек.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 369 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 136 человек, в Усинске – 64, в Вуктыльском районе – 46, Воркуте – 43, а в Усть-Вымском и Койгородском районах – по 42. За последние сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 2901 смертельный случай. По состоянию на вторник, 1 марта, в Коми привились первым компонентом вакцины от коронавируса 448 094 человека.

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Данные опубликовал оперштаб