Кладовщица из Воркуты обворовала предприятие на 283 тысячи рублей

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В Воркуте в районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении кладовщицы Печорской обогатительной фабрики поселка Заполярный. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Суд установил, что в 2017-2019 фигурантка уголовного дела должна была забирать уже оплаченные товары из магазинов, однако вместо этого она требовала возврат денежных средств на свою банковскую карту. Свой поступок подсудимая объясняла указанием руководства, чем вводила в заблуждение работников магазина.

Общий размер ущерба составит 283 тысячи рублей. Суд назначил ей штраф в доход государства. Приговор пока что в законную силу не вступил.

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