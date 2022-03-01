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Общество1 марта 2022 12:14

Сыктывкарцам рассказали, как длинные выходные скажутся на зарплате

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Предстоящие длинные выходные никак не скажутся на заработной плате жителей Сыктывкара, которые работают по графику пятидневной рабочей недели. Об этом сообщил эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин.

Для сыктывкарцев, работающих по графику пятидневки, эта рабочая неделя будет шестидневной. Поскольку 8 марта приходится на вторник, выходной день с субботы, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта. Горожан ждут три выходных. При этом в субботу рабочий день должен быть сокращен на час. Все это никак не отразится на размере зарплаты в марте.

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