Сыктывкарцам рассказали, как длинные выходные скажутся на зарплате

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Предстоящие длинные выходные никак не скажутся на заработной плате жителей Сыктывкара, которые работают по графику пятидневной рабочей недели. Об этом сообщил эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин.

Для сыктывкарцев, работающих по графику пятидневки, эта рабочая неделя будет шестидневной. Поскольку 8 марта приходится на вторник, выходной день с субботы, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта. Горожан ждут три выходных. При этом в субботу рабочий день должен быть сокращен на час. Все это никак не отразится на размере зарплаты в марте.

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