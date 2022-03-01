В ГИБДД Сыктывкара предупредили о массовых проверках

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В ГИБДД Сыктывкара сегодня, 1 марта, сообщили, что в связи с увеличением количества ДТП на федеральных и республиканских трассах запланированы профилактические рейды. По информации ведомства, операция «Трасса» пройдет до 5 марта на территории столицы Коми.

– Сотрудники столичной Госавтоинспекции обратят особое внимание на выявление и пресечение правонарушений, совершаемых водителями и пешеходами, нарушающими требования ПДД РФ на автомобильных дорогах и трассах, а именно нарушений правил обгона, скоростного режима, применения детских удерживающих устройств, ремней безопасности и нарушений ПДД РФ пешеходами, двигающимися по краю проезжей части, особенно в темное время суток, – предупредили в ведомстве.

По данным ГИБДД, за прошедшие два месяца на дорогах зарегистрировали 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли два человека, 43 – получили травмы.

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