Житель Эжвы избил до смерти 73-летнюю бабушку

Фото: архив КП.

Следком Коми сообщил, что в Сыктывкаре возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины. Следователи передали, что расследование ведет Эжвинское подразделение. Уточняется, что 73-летнюю старушку забил до смерти 62-летний местный житель.

По информации ведомства, преступление произошло в феврале 2022 года в квартире на Весенней улице. Между фигурантом уголовного дела и его жертвой произошел конфликт, который привел к тому, что мужчина начал избивать ее руками и ногами, ударяя в лицо и тело.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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