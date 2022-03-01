Житель Коми отсудил более 1,6 млн рублей за некачественный автомобиль

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В Прилузском районном суде частично удовлетворены требования местного жителя к ООО «Магнум» и Коммерческому банку «Локо-Банк». Мужчина требовал расторгнуть договор купли-продажи автомобиля LADA XRAY, договор потребительского кредита, взыскать стоимость автомобиля, проценты, неустойки, компенсацию морального вреда и штраф.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, после покупки автомобиля владелец обнаружил коррозию металла на кузове, что подтвердил эксперт. Во время рассмотрения дела истец дополнил требования, попросив также взыскать с ООО «Магнум» стоимость машины в размере 1 114 000 руб., неустойку – 1 726 700 руб., а также проценты в размере 91 331 руб. Мужчина потребовал и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение требований.

Суд требования истца удовлетворил частично, расторгнув договор и взыскав с автосалона 1 660 рублей 63 копейки. Иск к «Локо-Банк» (АО) оставлен без удовлетворения.

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