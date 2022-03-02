В Коми начали судить 17-летнюю основательницу клуба самоубийц

Фото: Следком Коми

Накануне, 1 марта, в сыктывкарском суде начали рассматривать уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которую обвиняют в содействии совершению самоубийства в отношении двух лиц через «Интернет». Одна из жертв была несовершеннолетним ребенком.

Следователи сообщили, что подросток создала группу и представилась куратором игры, осознавая при этом, что основной целью является самоубийство участника. Она давала участникам игры задания, которые опасны для жизни.

Сообщается, что подсудимой было предъявлено обвинение, исследованы письменные материалы. В настоящий момент следующее судебное заседание отложено на 11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми намерены осудить 17-летнюю основательницу клуба самоубийц (подробнее)