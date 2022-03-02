Жителя Ухты лишили на год свободы из-за покупки наркотиков

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В Эжвинском районном суде Сыктывкара рассмотрели уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ухты. В прокуратуре региона сообщили, что мужчина уже был ранее судим. В ведомстве отметили, что его обвинили в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Установлено, что в апреле 2021 года мужчина купил в Ухте для личного употребления через интернет наркотики и хранил их. Обнаружили покупку сотрудники УФСБ на 21-м километре дороги «Сыктывкар-Ухта». При осмотре все наркотические вещества были изъяты.

Свою вину мужчина в содеянном признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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