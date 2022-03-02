В Коми двоих детей с коронавирусом подключили к ИВЛ

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В Коми двоих детей с коронавирусом подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В настоящее время в стационарах находятся 113 детей, у которых диагностировали коронавирус. Двое из них раннего возраста с тяжёлой фоновой патологией на искусственной вентиляции легких. За все время в Коми чуть более 21 тысячи детей заразились коронавирусом. Это 13% от всех инфицированных в Коми. В настоящее время в республике преобладает штамм «омикрон».

За последние две недели февраля заболеваемость детей снижалась. Чаще всего болеют школьники до 14 лет, на втором месте — дошкольники, передает БНК.

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Данные опубликовал оперштаб