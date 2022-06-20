В Коми водитель устроил ДТП и оставил на месте аварии пострадавшую

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 19 июня, в Прилузском районе Volkswagen Tiguan врезался в дерево, водитель оставил пострадавшую пассажирку на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 2.30. Мужчина 1991 года рождения ехал за рулем Volkswagen со стороны поселка Кыддзявидзь в сторону трассы Чебоксары – Сыктывкар. На 269-м километре не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, оставив там пассажирку. У девушки 1992 года рождения диагностировали закрытые травмы грудной клетки, поясницы, а также тупую травму живота. Пострадавшую увезли в больницу.

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