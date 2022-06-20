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В понедельник, 20 июня, вузы Коми подверглись DDOS-атаке.

Это произошло в день старта приемной кампании. Из-за этого у абитуриентов возникли сложности с подачей документов. Пока сайты вузов недоступны. В СГУ имени Питирима Сорокира сообщили, что атакам подверглись более 500 сайтов российских вузов и суперсервис «Поступай в вуз онлайн». Сайты университета также имеют проблемы с доступностью. При этом в СГУ заверили, что данные пользователей находятся в безопасности.

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